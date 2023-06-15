Газзаев: «Обычно хорошие тренеры – это бывшие игроки атаки»

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил Юрия Жиркова как потенциального будущего тренера.

«Очень важно, что раньше Юрий был игроком атаки. В большинстве своем хорошими тренерами становятся именно бывшие полузащитники и форварды, примеров приводить не буду – их слишком много», - делится Газзаев с RT.

Напомним, ранее стало известно, что Жирков планирует связать свою судьбу с тренерским делом. 39-летний экс-футболист завершил карьеру совсем недавно – в прошлом году. Последним клубом в карьере бывшего игрока ЦСКА, «Челси» и «Зенита» стали «Химки».

Жирков решил стать тренером