«Факелу», помимо Беленова, интересен ещё один вратарь

Воронежский «Факел» может пригласить в команду 28-летнего российского вратаря Виталия Гудиева. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Напомним, в четверг появилась информация, что в сферу интересов воронежцев попал опытный 36-летний вратарь Александр Беленов. Как оказалось, у руководства «Факела» есть более молодая альтернатива ветерану российского футбола.

«Контракт Виталия с «Химками» истёк этим летом и его можно подписать бесплатно. Хотя и забрать ненужного Рашиду Рахимову Беленову будет не особо дорого», - отмечает Карпов.

В минувшем сезоне Гудиев сыграл в 11 матчах в РПЛ и Кубке России, в которых пропустил 26 голов. Два матча голкипер отстоял на ноль.

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