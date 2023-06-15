Защитник «Зандхаузена» Жиров может продолжить карьеру в «Балтике»

Калининградская «Балтика» заинтересована в услугах российского защитника немецкого клуба «Зандхаузен» Александра Жирова.

По данным Legalbet, команда Сергея Игнашевича, которая вернулась в РПЛ, ищет левоногого защитника и считает, что россиянин подходит на эту роль.

Контракт 32-летнего футболиста с немецким клубом, который выступает во второй Бундеслиги, рассчитан до 30 июня.

В прошедшем сезоне он принял участие в 36 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться четырьмя забитыми мячами.

Ранее Жиров выступал за «Анжи», «Томь», «Краснодар» и красноярский «Енисей».