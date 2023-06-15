Орещук считает, что «Динамо» долго тянуло с приглашением Лички

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка всё ближе к тому, чтобы возглавить московское «Динамо» на официальной основе. Российский футбольный функционер Роман Орещук полагает, что динамовцы могли не дожидаться окончания сезона и пораньше пригласить чешского специалиста в Москву.

«Это хороший тренер, которому удалось дать результат с маленькой командой. Мне кажется, Личка был на рынке давно. «Динамо» можно было бы не тянуть, договорившись с ним сразу после окончания чемпионата, но он оказался, видимо, 50-м в списке», - цитирует Орещука «Metaratings».

Напомним, что благодаря Личке «Оренбург» уверенно завершил минувший сезон в первой семёрке команд Премьер-лиги.

Ранее стала известна зарплата чешского тренера в «Динамо».