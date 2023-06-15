Масалитин – о возможном переходе Медины в «Спартак»: «Есть предложения, от которых нельзя отказаться»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном переходе парагвайского полузащитника Хесуса Медины в столичный «Спартак».

Масалитин считает данную информацию обычным вбросом, и, по его мнению, это могут быть обычные агентские игры. Однако он не видит в возможном трансфере ничего плохого.

«Тем более, если дадут хорошие деньги, человек устоит, что ли? Есть предложения, от которых нельзя отказаться», - приводит слова Масалитина «Чемпионат».

Ранее агент футболиста сообщил, что информация о начавшихся переговорах является неправдивой.