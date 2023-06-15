Вместе с Личкой в «Динамо» придут ещё четыре специалиста

Марцел Личка переедет на новое место работы в московское «Динамо» не один. Вместе с чешским специалистом в столицу из Оренбурга отправятся четыре тренера.

Как сообщает «РБ Спорт», это его брат Марио Личка, а также бывший футболист «Урала» и «Оренбурга», ассистент Адесойе Ойеволе, тренер по физподготовке Евгений Стукалов и аналитик Алексей Радевич.

Судя по последним новостям, назначение Лички в «Динамо» близится с каждым часом. Ранее мы сообщали, что раскрылась зарплата специалиста в московском клубе.

Напомним, что в минувшем сезоне благодаря Личке и его тренерскому штабу «Оренбург» смог повторить наивысшее достижение за время выступления в РПЛ, а именно, занять седьмое место в турнирной таблице.