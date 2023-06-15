Глава Воронежской области оценил работу Евсеева

Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался о работе в команде Вадима Евсеева. Этот специалист, который имеет опыт по сохранению команд в РПЛ, спас на этот раз от вылета и «Факел», придя в команду в конце апреля-месяца.

«Евсеев – хороший игрок. Надеюсь, что он и хороший тренер. У него есть опыт работы в командах Первой лиги и Премьер-лиги. Верим, что у него все получится и дальше», - цитирует Гусева портал «Спорт День за Днём».

Напомним, что после прихода Евсеева «Факел» в рамках РПЛ победил в пяти матчах из семи возможных, проиграв лишь топ-клубам в гостях – «Локомотиву» и «Зениту».

Ранее Гусев рассказал о том, что «Факелу» в скором времени предстоит переезд на новую резервную арену из-за реконструкции основной.