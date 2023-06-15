Александр Медведев рассказал, почему Адвокат не смог приехать на ретро-матч

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему нидерландский специалист Дик Адвокат не смог приехать на ретро-матч между сборной России и командой с берегов Невы.

Спортивный деятель отметил, что вопрос был во времени, а также в сложности дороги.

«Адвокат очень тепло вспоминает время, проведённое в России. Уверен, что мы его ещё увидим», - приводит слова Медведева «Чемпионат».

Напомним, что под руководством Адвоката «Зенит» в 2008 году стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Прямая текстовая трансляция ретро-матча пройдет на сайте LiveResult.ru.