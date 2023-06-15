«Факел» на два года переедет на резервный стадион

Воронежский «Факел» ближайшие два года будет играть на резервной арене. А всё потому, что действующей арене клуба, «Центральному стадиону профсоюзов» требуется реконструкция.

«В этом году мы сдадим новый стадион, но он небольшой вместимости. Думаю, что реконструкция главного стадиона продлится пару лет», - рассказал «Спорту День за Днём» глава Воронежской области Александр Гусев.

Губернатор добавил, что после реконструкции новый стадион «Факела» будет вмещать столько, сколько нужно, чтобы проводить международные матчи - а это более 20 тыс. человек.

«Факел» в минувшем сезоне Премьер-лиги спасся от вылета из РПЛ путём стыковых матчей, обыграв «Енисей» по сумме двух встреч – 3:0. Всего после 30 туров воронежцы заняли 14 место в турнирной таблице.