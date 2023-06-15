Александр Медведев: «Зенит» - команда, которая могла бы играть с кем угодно, включая «Манчестер Сити» и «Интер»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о том, смог бы нынешний состав команды с берегов Невы повторить успех «Зенита» образца 2008 года, который смог стать победителем Кубка УЕФА.

Спортивный деятель отметил, что уж не раз говорил о том, что два игрока (Малком и Реннан) вызваны в национальную сборную России, и это о многом говорит.

«Посмотрите, как Малком взаимодействует на тренировках с Винисиусом. У нас такая команда, которая могла бы играть с кем угодно, включая «Манчестер Сити» и «Интер», - приводит слова Медведева Sport24.

Напомним, что «Зенит» выиграл пять последних титулов чемпионата России.