Эдгард Запашный: «У меня вопросы не к тренерам «Спартака», а к людям, которые их нанимают»

Народный артист России Эдгард Запашный оценил политику московского «Спартака» по смене тренеров.

«Главный тренер – всегда на виду, но менеджерский состав – в тени. И частые назначения тренеров – это вопрос не к ним самим, а к тем, кто руководит клубом. Можно допустить одну‑две ошибки, но раз ты регулярно меняешь тренеров, то это вопрос к другим людям», - делится Запашный с «Матч ТВ».

Напомним, что питерский «Зенит», назначив в 2018 году Сергея Семака на пост главного тренера, пять раз после выиграл чемпионат России. В «Спартаке» же за этот период побывало немало специалистов, однако никому из них так и не удалось привести «народную команду» к титулу.