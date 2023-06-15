Петржела заявил, что в Чехии недовольны, что Ярошик переедет в Россию

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Иржи Ярошик высказался об информации, что Иржи Ярошик в ближайшее время может возглавить «Оренбург».

Специалист отметил, что Ярошика очень любят в Чехии и считает, что, возможно, в будущем он сменит Сергея Семака в «Зените».

«В Чехии люди ругают Ярошика за переезд в Россию, но такая у нас работа, такова жизнь. Ярошик — нетипичный чех: жена русская, семья наполовину русская и чешская», - приводит Петржелы «РБ Спорт».

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что переговоры с Ярошиком находятся на завершающей стадии.