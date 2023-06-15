Пименов: Личка — оптимальный вариант для «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов высказался о возможном назначении на должность главного тренера столичного клуба Марцела Лички.

Экс-игрок сборной России отметил, что чешский специалист является оптимальным вариантом для «бело-голубых».

«Этот тренер создал хорошую команду «Оренбург». Марцел уже знает РПЛ и своей работой доказал, что может перейти в большой клуб», - приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Напомним, что ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что Личка, с большой долей вероятности, возглавит «Динамо».