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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов: Личка — оптимальный вариант для «Динамо»

15 Июня 2023 • 19:06 Комментировать

Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов высказался о возможном назначении на должность главного тренера столичного клуба Марцела Лички.

Экс-игрок сборной России отметил, что чешский специалист является оптимальным вариантом для «бело-голубых».

«Этот тренер создал хорошую команду «Оренбург». Марцел уже знает РПЛ и своей работой доказал, что может перейти в большой клуб», - приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Напомним, что ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что Личка, с большой долей вероятности, возглавит «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Руслан Пименов Марцел Личка
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