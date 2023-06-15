Ахметов назвал топ-чемпионат, в котором хотел бы сыграть

Не секрет, что каждый молодой футболист мечтает когда-то сыграть в лучших чемпионатах Европы. Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов назвал такой чемпионат, в котором бы хотел попробовать свои силы.

«Мечта играть в Европе всё ещё живёт. Пока думаю, переехать будет тяжело, но надо просто работать над собой, выкладываться – на всё будет воля Всевышнего. Больше всего, наверное, хотелось бы поиграть в Испании», - рассказал Ахметов для «РБ Спорт».

Напомним, что сейчас «Ахметову» 25 лет, контракт связывает футболиста с «Краснодаром» до окончания следующего сезона.

В минувшем сезоне футболист вышел на поле за «Краснодар» 40 раз, во всех этих матчах он помог «быкам» четырьмя голами и шестью голевыми передачами.

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