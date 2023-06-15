В ближайшее время чешский тренер Марцел Личка должен сменить «Оренбург» на «Динамо». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в московском клубе Личка будет зарабатывать примерно один миллион евро в год.

Напомним, что «Динамо» ищет нового главного тренера после того, как в мае клуб попрощался со Славишей Йокановичем из-за плохих результатов команды. В год столетия «бело-голубые» заняли только девятое место в чемпионате России.

Отметим, что «Оренбург» под руководством Марцела Лички финишировал на седьмой строчке в Российской премьер-лиге.