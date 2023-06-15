Жирков поделился мнением об игре Дзюбы за «Локомотив»

Бывший футболист московского ЦСКА Юрий Жирков высказался об игре нападающего столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Экс-игрок сборной России отметил, что форвард прилично провел вторую часть сезона.

«Я думаю, что он достойно играл, был одним из лидеров «Локомотива». Я думаю, что голами и победами он доказал, что ещё полезен и будет приносить пользу», — приводит слова Жиркова ТАСС.

Напомним, что Дзюба за 11 проведенных игр в Российской премьер-лиге в прошедшем сезоне отметился восемью забитыми мячами, став вторым бомбардиром команды, и пятью результативными передачами партнёрам по команде.