Агент Лички прокомментировал слова директора «Оренбурга» об уходе тренера

Представитель главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички Сергей Новиков прокомментировал заявление спортивного директора клуба Дмитрия Андреева об уходе специалиста.

Новиков отметил, что тренер имеет контракт с клубом, и если спортивный директор объявляет об уходе тренера, то это означает, что он действительно уходит. Однако Новиков подчеркнул, что он не работает в клубе, а лишь представляет интересы Лички в России.

«Значит, Марцел перешел в «Динамо». А куда еще?», – сказал Новиков в интервью изданию «РБ Спорт».

Новиков подчеркнул, что клубы могут объявить о чем-то только после подписания договора с обеих сторон. Таким образом, если Андреев заявил, что Личка ушел, то, по словам Новикова, Личка уже находится в «Динамо».