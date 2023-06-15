Спортивный директор «Оренбурга» - о Личке: «Нам не хотелось, чтобы он уходил»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем главного тренера команды Марцела Лички.

Спортивный деятель отметил, что, когда человек качественно выполняет свою работу, то не стоит удивляться тому, что на него есть спрос от других клубов, и заявил, что чешский специалист, с большой долей вероятности, возглавит московское «Динамо».

«Естественно, нам не хотелось, чтобы он уходил, но это жизнь. Думаю, Марцел, исходя из своего воспитания, выделит отдельно день, чтобы попрощаться с командой», - приводит слова Андреева Sport24.

«Оренбург» занял седьмое место в сезоне-2022/23 РПЛ.