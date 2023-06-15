В «Оренбурге» заявили, что переговоры с Ярошиком близки к завершению

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что переговоры о назначении Иржи Ярошика на должность главного тренера близки к завершению, однако чешский специалист ещё не приезжал в Россию.

«Как только пошла информация о том, что Марцел с большой долей вероятности перейдет в «Динамо», мы начали работать по Иржи», - приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Напомним, что нынешний главный тренер Марцел Личка близок к тому, чтобы возглавить московское «Динамо».

Ярошик, который известен выступлением за ЦСКА, работал в «Словане», «Целе» «Теплице» и другие клубах.