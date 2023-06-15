Нидерландский нападающий «Локомотива» Джирано Керк может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», 27-летний Керк хочет остаться в «Антверпене», за который выступал на правах аренды во второй половине сезона.

В клубе заинтересованы в продолжении сотрудничества с Керком, и намерены договориться с «Локомотивом» о полноценном трансфере футболиста.

За бельгийский клуб Керк принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и стал автором двух ассистов. Трансферная стоимость вингера оценивается в 4 миллиона евро.