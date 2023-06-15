Представитель форварда «Оренбурга» Акосты рассказал о будущем аргентинца

Представитель аргнетинского нападающего «Оренбурга» Диего Акосты, Георгий Цховребов, высказался о будущем аргентинца, который в прошедшем сезоне получал мало игровой практики.

Специалист отметил, что на данный момент ведётся работа по трансферу, а главным приоритетом является - продолжение карьеры в России.

«Есть предметный разговор с клубами РПЛ и командами Первой лиги, которые декларируют задачу выйти в Премьер-Лигу в следующем сезоне», - приводит слова Цховребова «РБ Спорт».

Контракт 20-летнего футболиста с «Оренбургом» заканчивается 30 июня. В текущем сезоне он принял участие в шести играх.