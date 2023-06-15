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Кечинов: «Тавареш молод, для него нет ничего ужасного в разрыве крестообразной связки» эксклюзив

15 Июня 2023 • 17:33 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о том, насколько серьёзной проблемой для «красно-белых» станет травма защитника Томаша Тавареша, которую он получил в расположении молодёжной сборной Португалии.

- Находясь в молодежной сборной Португалии, защитник «Спартака» Томаш Тавареш порвал крестообразную связку колена. Это серьезная проблема для клуба?

- Если бы это было в то время, когда играл я, это бы практически наверняка означало бы конец карьере, потому что две операции на одной ноге, это фактически приговор. Но сейчас медицина не стоит на месте. У нас есть примеры: Акинфеев, Данни, которые рвали крестообразные связки на одной ноге, а потом восстанавливались и играли. Поэтому для Тавареша ничего ужасного, считаю, нет. Он немного потеряет скорость, и у него будет боязнь получить эту травму в третий раз. А так, он восстановится. Тем более, это еще молодой футболист.

- С чем можно связать такие повторяющиеся травмы? Это стечение обстоятельств или усталость связки?

- Это может быть все что угодно. Например, специфика организма. Но сам факт такой травмы - не очень хороший звоночек.

- Для «Спартака» это серьезная потеря?

- Не считаю, что это большая проблема. В команде найдутся футболисты, которые безболезненно заменят Тавареша. Да, в последних матчах он выходил в стартовом составе, но я не могу сказать, что он был лидером в обороне. В защите у команды были серьезные проблемы, в том числе и с Таварешем в составе.

- На место португальца придется кого-то покупать, или можно найти замену внутри команды?

- В любом случае если «Спартак» хочет конкурировать с «Зенитом», нужно кого-то приобретать. Мы видели, какие огромные проблемы были в обороне у команды Абаскаля. Практически в каждом матче «красно-белые» пропускали по два мяча. Поэтому в любом случае нужно искать замену. Хотя в принципе и сейчас в команде есть ребята, которые могут заменить Тавареша.

- Как оцените прошедший сезон для Тавареша?

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- Он играл в стартовом составе, но не стал ключевым футболистом в обороне.

- Еще одна новость дня: пишут, что «Спартак» проявляет интерес к «армейцу» Медине. Он пришелся бы ко двору?

- Пока это только слухи, поэтому не хотел бы их комментировать. Может, и есть что-то за этими разговорами, я не знаю. Вот когда трансфер свершится, можно будет анализировать и говорить о чем-то. Но я не верю, что Медина перейдет в «Спартак».

- Год назад он как раз заявлял, что никогда не перейдет в эту команду.

- В данный момент я не вижу причин для Медины, чтобы переходить в «Спартак». Для чего это делать? Ему и у «армейцев» неплохо. Они заняли второе место. Зачем он будет переходить в «Спартак»? Что ему могут предложить «красно-белые», чтобы он все бросил и перешел туда?

- Зарплату большую.

- Я думаю, ЦСКА тоже может потянуть эту зарплату, если это такой незаменимый футболист для команды. Поэтому не верю в этот трансфер.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Томаш Тавареш
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