«Ростов» официально объявил о том, что атакующий полузащитник Хорен Байрамян продлил контракт с клубом. 31-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2024/2025.

За первую команду «Ростова» Хорен Байрамян провёл 176 официальных матчей. В них футболист записал на свой счёт 11 голов.

«Продолжай радовать нас своей игрой, Хорик!» - говорится в сообщении пресс-службы ростовского клуба.

Напомним, что в чемпионате России сезона 2022/2023 «Ростов» занял четвёртое место. Выше финишировали «Зенит», ЦСКА и «Спартак».