Шавло: «У Руслана Литвинова большое будущее, это умный игрок»

Бывший функционер «Спартака» Сергей Шавло поделился комментарием о будущем полузащитника «красно-белых» Руслана Литвинова.

«У Руслана большое будущее, если он будет и дальше так же прибавлять. Литвинов — умный, понимающий игрок. Желаю ему раскрыть свой потенциал», — приводит слова Шавло «Матч ТВ».

Эксперт считает, что тренеру пора выбрать одну позицию, на которой Литвинов будет постоянно играть, а не гонять футболиста по разным зонам.

В минувшей кампании 21-летний хавбек принял участие в 34 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три гола и стал автором четырех ассистов. Контракт Литвинова со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.