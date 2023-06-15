Мостовой — о Тавареше: «Когда была тяжёлая травма, всегда есть риск»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о тяжёлой травме защитника «Спартака» Томаша Тавареша. Футболист порвал кресты, находясь в расположении сборной Португалии (до 21 года). Напомним, для Тавареша это уже вторая подобная травма.

«Со мной многие играли, у кого были кресты — и риск всегда был в 50 процентов. «Спартак» будет много раз думать перед покупкой игроков. Когда была тяжелая травма, всегда есть риск», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, Тавареш перешел в стан «красно-белых» минувшей зимой. За «Спартак» он сыграл в 18 матчах, в которых отметился одним голов и отдал один голевой пас.