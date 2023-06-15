Бывший футболист Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о главном тренере «Оренбурга» Марцеле Личке.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что чешский специалист может возглавить «Динамо».

«Оренбург» должен как-то выступить, но там как-то отошли от этой ситуации. Если такая информация идёт, то «Оренбург» должен высказать своё мнение. Если этого не происходит, значит какое-то общение с Личкой и «Динамо» как минимум было.

Вы знаете, «Динамо» и «Оренбург» абсолютно разные команды. Сказать, что у него получится в столичном клубе, нельзя. Одно дело на периферии работать, а другое дело - в «Динамо». Посмотрим дальше, что из этого выйдет, но то, что тренер может взять своих футболистов, это однозначно. Я не думаю, что, например, Фомин может уйти сразу, там будет конкуренция», — сказал Деменко.