В «Сочи» высказались о возможном заключении контракта с Игнатьевым

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг высказался об информации, что его клуб заинтересован в нападающем московского «Локомотива» Иване Игнатьеве.

Спортивный деятель отметил, что, если он будет в клубе, то об этом будет объявлено официально.

«Его смотрят. Было много моментов, которые сорвались. Если дисциплина будет в порядке, то, может быть, подпишем», - приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Контракт 24-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня этого года, но в соглашении прописана возможная пролонгация на один сезон.

За 27 игр в прошедшем сезоне Игнатьев отметился пятью забитыми мячами.