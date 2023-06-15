Хавбек «Химок» привлёк внимание европейских клубов

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает «Чемпионат», к 22-летнему хавбеку есть большой интерес со стороны зарубежных клубов. По информации источника, с представителями Гбане уже контактировали турецкие команды «Касымпаша» и «Ризеспор». Кроме того, по футболисту прощупывали почву хорватская «Риека» и швейцарский «Лугано».

В минувшем сезоне Гбане принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

Напомним, ранее «Химки» вылетели из РПЛ, заняв предпоследнее место.