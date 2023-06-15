«Спартак» отреагировал на серьёзную травму Тавареша

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш получил серьёзную травму в лагере молодёжной сборной Португалии. 22-летний футболист повредил переднюю крестообразную связку. «Красно-белые» отреагировали на эту новость.

«Точные сроки восстановления будут понятны после детального обследования. Медицинский штаб «Спартака» находится на связи с футболистом. Мы желаем нашему защитнику скорейшего выздоровления!» - говорится в сообщении «красно-белых».

Отметим, что Томаш Тавареш после зимнего трансфера провёл за «Спартак» 18 официальных матчей, в которых забил один гол. «Красно-белые» заняли третье место в чемпионате России сезона 2022/2023.