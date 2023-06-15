Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил вероятность перехода полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в команду «красно-белых».

«Нужен Медина или нет «Спартаку» - это виднее тренеру или руководству команды. Что касается перехода, то, если бы это был русский футболист, то это было бы нереально. Потому что понятно какая реакция будет у одних и других болельщиков: одни не простят его переход, другие просто не примут игрока. Тяжело понять, сможет перейти или нет.

Я не думаю, что ЦСКА хотелось бы укреплять конкурентов в лице «Спартака». Не верю, что «армейцы» будут продавать такого игрока своему конкуренту», — сказал Дьяков.

26-летний парагваец пришёл в ЦСКА зимой 2022 года свободным агентом. В минувшем сезоне полузащитник сыграл 33 матча за «красно-синих», отметился 11 голами и 8 результативными передачами. Ранее сам Медина заявлял, что никогда не перейдёт в «Спартак».