Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков – о возможном переходе Медины: «Не думаю, что ЦСКА хотелось бы укреплять конкурентов в лице «Спартака» эксклюзив

15 Июня 2023 • 17:55 Комментировать

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил вероятность перехода полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в команду «красно-белых».

«Нужен Медина или нет «Спартаку» - это виднее тренеру или руководству команды. Что касается перехода, то, если бы это был русский футболист, то это было бы нереально. Потому что понятно какая реакция будет у одних и других болельщиков: одни не простят его переход, другие просто не примут игрока. Тяжело понять, сможет перейти или нет.

Я не думаю, что ЦСКА хотелось бы укреплять конкурентов в лице «Спартака». Не верю, что «армейцы» будут продавать такого игрока своему конкуренту», — сказал Дьяков.

26-летний парагваец пришёл в ЦСКА зимой 2022 года свободным агентом. В минувшем сезоне полузащитник сыграл 33 матча за «красно-синих», отметился 11 голами и 8 результативными передачами. Ранее сам Медина заявлял, что никогда не перейдёт в «Спартак».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Виталий Дьяков РПЛ Хесус Медина трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июня
18:47 · Россия. Премьер-лига
Известный дрессировщик рассказал, что изменил бы в РПЛ
18:45 · Россия. Премьер-лига
Жирков поделился мнением об игре Дзюбы за «Локомотив»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Лички прокомментировал слова директора «Оренбурга» об уходе тренера
18:28 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболист «Зенита» Вьештица высказался об уровне РПЛ
18:25 · Россия. Премьер-лига
Угаров воздержался от советов Зелимхану Бакаеву
18:19 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга» - о Личке: «Нам не хотелось, чтобы он уходил»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Угаров предположил, что будет с составом «Зенита» после сохранения Мантуана
18:11 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» заявили, что переговоры с Ярошиком близки к завершению
18:09 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов – о Помазуне: «Пока результатов в переговорах с ЦСКА нет»
17:45 · Кубок России
Гранат раскритиковал формат Кубка России
17:37 · Россия. Премьер-лига
Представитель форварда «Оренбурга» Акосты рассказал о будущем аргентинца
17:32 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» объявил о продлении контракта с Байрамяном официально
17:24 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «У Руслана Литвинова большое будущее, это умный игрок»
17:13 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о Тавареше: «Когда была тяжёлая травма, всегда есть риск»
17:13 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» заявили, что Акбашев перешёл в «Ростов» из-за денег
Все новости
Рекомендуем