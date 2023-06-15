Голкипер Лунёв хотел бы остаться в Европе

Российский голкипер Андрей Лунёв высказался о своём будущем.

Вратарь отметил, что рассматривает все варианты продолжения карьеры, но хотел бы продолжить выступать в Европе.

«Хочется поиграть на хорошем уровне. Силы есть, здоровье есть», - приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Напомним, что экс-футболист питерского «Зенита» летом 2021 года перебрался в леверкузенский «Байер» и по окончании прошедшего сезона покинул немецкий клуб в связи с истечением контракта.

За «Байер» Лунёв сыграл лишь в трех играх, в которых пропустил четыре мяча и не смог оставить свои ворота в неприкосновенности.