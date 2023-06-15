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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вьештица высказался о доминации «Зенита» в России

15 Июня 2023 • 16:27 Комментировать

Бывший футболист питерского «Зенита» Милан Вьештица высказался о доминации команды с берегов Невы в российском футболе.

Серб отметил, что в этом нет ничего плохо, ведь выигрывает его бывшая команда.

«А если серьезно, то это вопрос к остальным клубам, почему они не могут. Им надо подумать, в чем проблема», - приводит слова Вьештицы Sport24.

Напомним, что в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» пятый сезон подряд стали обладателями золотых медалей и десятый раз в истории, благодаря чему они получат вторую звезду на эмблему.

Вьештица выступал за «Зенит» с 2002 по 2006 год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Милан Вьештица
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