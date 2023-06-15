Орещук рассказал, как в юности общался с членами ОПГ

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о своём детстве. Орещук дал эксклюзивной интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Вы родились в 1975 году в Новороссийске. Новороссийск вашего детства - это спокойная советская стабильность? Или было что-то бандитское?

- Бандитское точно было. У нас была группировка, её называли «шоколадники». Слава Богу, я не пошёл с ними до конца, хотя сейчас многие из них стали серьёзными бизнесменами. Кого-то из них уже нет в живых. Как говорится, это избытки прошлого. Жизнь такая штука, каждый выбирает свой путь. Ребята сделали такой выбор, я пошёл в футбол.

- Чем именно занимались «шоколадники»? Без конкретики, просто понять вектор.

- Напёрстки, на рынке орудовали. Южный город, морской порт - всё понятно. Я не участвовал в этом - общался с ребятами, но не был вхож в их тусовку. Если бы не спорт, чёрт его знает, как жизнь повернулось.

Полное интервью Романа Орещука выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 16 июня, в 10:00 по московскому времени.