Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук рассказал, как в юности общался с членами ОПГ

15 Июня 2023 • 16:19 Комментировать

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о своём детстве. Орещук дал эксклюзивной интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Вы родились в 1975 году в Новороссийске. Новороссийск вашего детства - это спокойная советская стабильность? Или было что-то бандитское?

- Бандитское точно было. У нас была группировка, её называли «шоколадники». Слава Богу, я не пошёл с ними до конца, хотя сейчас многие из них стали серьёзными бизнесменами. Кого-то из них уже нет в живых. Как говорится, это избытки прошлого. Жизнь такая штука, каждый выбирает свой путь. Ребята сделали такой выбор, я пошёл в футбол.

- Чем именно занимались «шоколадники»? Без конкретики, просто понять вектор.

- Напёрстки, на рынке орудовали. Южный город, морской порт - всё понятно. Я не участвовал в этом - общался с ребятами, но не был вхож в их тусовку. Если бы не спорт, чёрт его знает, как жизнь повернулось.

Полное интервью Романа Орещука выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 16 июня, в 10:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роман Орещук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июня
17:02 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Химок» привлёк внимание европейских клубов
16:58 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Педро Габриэл может перейти в «Васко да Гама»
16:43 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отреагировал на серьёзную травму Тавареша
16:38 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «По стилю Медина подходит «Спартаку», но этот переход навряд ли произойдёт»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Голкипер Лунёв хотел бы остаться в Европе
16:27 · Россия. Премьер-лига
Вьештица высказался о доминации «Зенита» в России
16:18 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «В пенальти нужна уверенность»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Локомотива» Игнатьев может продолжить карьеру в «Сочи» слухи
16:03 · Россия. Первая лига
Иванов — о вылете «Уфы» из Первой лиги: «Жаль клуб, но всё к этому шло»
15:43 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не получал предложений от «Спартака» по Медине
15:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Медины отреагировал на слухи о «Спартаке»
15:31 · Россия. Премьер-лига
У Сперцяна есть два варианта в Бундеслиге
15:27 · Россия. Премьер-лига
Представители Дугласа Аугусто отреагировали на новость об интересе «Краснодара» к бразильскому игроку
15:23 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» надолго потерял защитника из-за серьёзной травмы
15:09 · Россия. Премьер-лига
Отец Медины отреагировал на слухи о возможном переходе сына в «Спартак» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем