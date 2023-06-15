Нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев может сменить клубную прописку.

По данным «Спорт-Экспресса», форвард, с большой долей вероятности, может продолжить карьеру в футбольном клубе «Сочи».

Контракт 24-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2023 года с возможностью пролонгации ещё на один сезон.

В текущем сезоне Игнатьев принял участие в 27 играх, в основном выходя на замену, в которых смог отметиться пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее воспитанник академии «Краснодара» выступал за казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов».