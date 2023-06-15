Агент Медины отреагировал на слухи о «Спартаке»

Агент Агусти Параха, который работает с полузащитником ЦСКА Хесусом Мединой, дал комментарий по поводу информации об интересе к футболисту со стороны «Спартака». Ранее сообщалось, что видеть Медину в составе своей команды хочет рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль.

«Это неправда! Мы не ведём переговоры со «Спартаком», - сказал Параха, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Хесус Медина играет за ЦСКА с начала 2022 года. С тех пор парагвайский футболист провёл 45 матчей, в которых забил 12 голов.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 26-летнего Хесуса Медину в 7 миллионов евро.