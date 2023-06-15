У Сперцяна есть два варианта в Бундеслиге

В летнее трансферное окно атакующий полузащитник Эдуард Сперцян может покинуть «Краснодар» и пойти на повышение в один из европейских клубов.

Как сообщает «РБ Спорт», у 23-летнего Сперцяна есть два варианта в немецкой Бундеслиге. Так, за армянином активно следят «Фрайбург» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Отмечается, что скауты этих клубов будут просматривать Сперцяна на ближайших матчах сборной Армении.

Ранее появилась информация о том, что «Краснодар» рассчитывает получить за Эдуарда Сперцяна 12 миллионов евро и бонусы. Сперцян, как известно, является воспитанником академии «быков».