Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что в клуб в 2019 году могли прийти звёздные футболисты. Орещук дал эксклюзивное интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Почему в команду так и не пришёл форвард? Точно могли прийти Мунас Даббур и Мбвана Саматта.

- Да, ещё могли прийти Сёрлот, который сейчас играет в «Сосьедаде», Маноло Габбьядини из сборной Италии, Умар Ниассе, Матей Выдра.

- Много фамилий. Почему ни с кем не срослось?

- Игроки были не против, но вмешивались агенты.

- Дело было в деньгах?

- Да. Ещё мог оказаться Мариано Диас из «Реала», вели переговоры с Патриком Шиком. Ещё был камерунский форвард.

- Чупо-Мотинг?

- С ним тоже разговаривали, но до конкретики не дошло.

- Абубакар?

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Да. Его не взяли только из-за того, что он был после травмы. Побоялись. Я настаивал на нём, но Ярдошвили сказал, что страшно после травмы крестов с лишним весом брать. Везде были нюансы. Возникали проблемы либо с другим клубом, либо с агентами, либо с медицинским состоянием.

Полное интервью Романа Орещука выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 16 июня, в 10:00 по московскому времени.