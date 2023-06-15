«Спартак» и ЦСКА получили штрафы

Состоялось заседание КДК РФС, по итогам которого были вынесены некоторые решения. Так, «Спартак» получил штраф в 50 тысяч рублей. Клуб наказали за поведение его болельщиков – во время недавнего матча последнего тура чемпионата России против «Крыльев Советов» они бросили с трибун пластиковые бутылки.

Также отметим штраф для ЦСКА. Клуб тоже выплатит 50 тысяч рублей, поскольку после суперфинала Кубка России не все футболисты прошли через микст-зону с журналистами.

Напомним, что ЦСКА выиграл Кубок России, обыграв «Краснодар» в суперфинале в серии пенальти.