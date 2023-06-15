Абаскаль хочет видеть в «Спартаке» полузащитника ЦСКА

Наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль обозначил трансферную цель «красно-белых» на это лето.

Как стало известно Legalbet, испанский специалист хочет видеть в своей команде парагвайского полузащитника Хесуса Медину, ныне выступающего за другой столичный клуб – ЦСКА. Известно, что переговорами занимается агент Абаскаля – Тим Мешеде.

Медина пополнил ряды «армейского» коллектива зимой минувшего года. Трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до середины 2025 года.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Хесус сыграл 25 матчей за «армейцев», забил восемь мячей и сделал семь ассистов.