В ЦСКА высказались о контракте Чалова

Накануне в прессе появилась информация о том, что нападающий Фёдор Чалов интересен двум известным турецким клубам – «Галатасараю» и «Фенербахче». В своём инсайде журналист Фабрицио Романо сообщал, что действующий контракт Чалова с ЦСКА истекает через год. На самом деле это не так. Трудовое соглашение Чалова с «армейцами» рассчитано не до средины, а до конца 2024 года. Об этом в своём телеграм-канале написал Кирилл Брейдо, который в московском клубе возглавляет службу коммуникаций.

В сезоне 2022/2023 Фёдор Чалов забил 24 гола в 41 официальном матче. Нападающему ЦСКА 25 лет.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 ЦСКА занял второе место в РПЛ и выиграл Кубок России.