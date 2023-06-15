Георгиев: «Рубин» с его возможностями должен бороться за топ-3 РПЛ»

Бывший футболист «Рубина» Благой Георгиев рассказал о том, за что может побороться казанский коллектив в Российской премьер-лиге.

«Там хорошая организация. «Рубин» с его возможностями должен бороться за первую тройку в РПЛ. И это минимум. Все условия для этого есть. Надеюсь, эта перезагрузка им поможет», - приводит слова Георгиева издание «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам минувшего сезона казанский коллектив финишировал на первом месте в турнирной таблице Первой лиги. Благодаря успешному выступлению «Рубин» вернулся в элитный дивизион российского чемпионата.