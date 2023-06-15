Пять футболистов ЦСКА играли в суперфинале Кубка России с травмами

Сразу пять футболистов ЦСКА в суперфинале Кубка России против «Краснодара» в воскресенье играли с травмами. Об этом в телеграм-канале сообщил Кирилл Брейдо, который в московском клубе возглавляет пресс-службу.

По словам Брейдо, Хесус Медина играл с трещиной на фаланге пальца, Мойзес – с серьёзным повреждением боковой связки, Чалов – с больной задней поверхностью бедра. Также проблемы имели Бактиёр Зайнутдинов и Константин Кучаев.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Краснодар» по пенальти после ничьей 1:1. «Армейцы» выиграли национальный кубок и через месяц – 15 июля – сыграют с «Зенитом» в Суперкубке.