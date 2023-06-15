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Гусев отказался рассказывать о своих планах после ухода из ЦСКА эксклюзив

15 Июня 2023 • 13:57 Комментировать

Теперь уже бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Ролан Гусев рассказал о деталях своего ухода из стана «красно-синих». Гусев дал эксклюзивный комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Почему вы приняли решение уйти из ЦСКА?

- Мой комментарий уже выложила пресс-служба ЦСКА, Бабаев тоже всё сказал. Всё понятно. Да, я принял такое решение. Всё написано, всё и так есть. Все звонят, уже телефон горит.

- У вас уже есть предложения от взрослых команд?

Дайте мне выдохнуть, пожалуйста. Давайте я отдохну, а потом будем говорить о предложениях и всём остальном.

Напомним, после своего ухода Гусев заявил, что планирует продолжить карьеру тренера на взрослом уровне. В ЦСКА функционер занимал пост старшего тренера молодёжной команды. Под его руководством коллектив в первый же сезон стал победителями первенства. Многие молодые футболисты при Гусеве продемонстрировали качественное развитие.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ролан Гусев
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