Пресс-служба воронежского «Факела» посредством клубного телеграм-канала отрапортовала о переходе полузащитника «Краснодара» Вячеслава Якимова. 25-летний футболист был выкуплен у «быков».

В минувшем сезоне Якимов выступал за «Факел» на правах аренды с января текущего года. Вячеслав принял участие в 12 поединках Российской премьер-лиги, в которых сделал одну результативную передачу и получил две желтые карточки.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Факел» финишировал на 14-м месте в турнирной таблице. В переходных матчах воронежская команда переиграла красноярский «Енисей» (2:0, 1:0).