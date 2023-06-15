Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, кто мог занять пост главного тренера «бело-голубых» после вылета команды в ФНЛ в 2016 году. Орещук дал эксклюзивное интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Вы говорили, что на пост главного тренера после вылета команды в ФНЛ претендовали еще пять наставников. Можем назвать их фамилии?

- Кирьяков, Долматов, Бышовец, Чикишев и Колыванов.

- Откровенно динамовский разброс.

- Да, именно так. Была такая цель - взять кого-то, кто связан с «Динамо».

Напомним, в первый раз Роман Орещук стал спортивным директором «Динамо» в 2016 году. Тогда команда впервые в истории покинула высший дивизион. После этого Орещук провёл мощную трансферную кампанию, пригласив в том числе бомбардира Кирилла Панченко.

Полное интервью Романа Орещука выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 16 июня, в 10:00 по московскому времени.