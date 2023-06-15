«Спартак» рассмотрит кандидатов на пост гендиректора на следующей неделе

Всё идёт к тому, что Евгений Мележиков покинет должность генерального директора «Спартака». Московский клуб на следующей неделе рассмотрит кандидатов на этот пост.

«Совет директоров состоится на днях в заочном формате. Будет рассматриваться вопрос о гендиректоре. Есть несколько кандидатов», - комментарий источника приводит ТАСС.

Источник отметил, что заседание совета директоров в «Спартаке» пройдёт не раньше 19 июня.

Напомним, что «Спартак» финишировал на третьей позиции в чемпионате России. Выше команды Гильермо Абаскаля финишировали «Зенит» и ЦСКА.

Следующий чемпионат России стартует 23 июля.

​«Спартак» выступил с заявлением на фоне слухов об уходе Мележикова