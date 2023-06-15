В «Локомотиве» рассказали о трансферных планах

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, высказался о трансферных планах клуба.

«Изменения состава будут, но небольшие. Это будут точечные усиления. Позиции, думаю, всем известны», - рассказал Нагорных журналистам.

Напомним, что «Локомотив» занял восьмое место в чемпионате России сезона 2022/2023. Команда Михаила Галактионова хорошо смотрелась во второй части сезона, но первая часть сезона «железнодорожниками» была провалена. Галактионов, как известно, принял «Локомотив» в ноябре.

Старт следующего чемпионата России намечен на 23 июля.