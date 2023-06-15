Мутко: «Акинфеев - лицо российского футбола!»

Бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился мнением о вратаре московского ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Акинфеев - лицо российского футбола! Преданность и интеллект - именно так должен себя вести настоящий профессионал. Он шикарно относится к своему делу - к репутации и команде», - передает слова Мутко издание «Чемпионат».

Напомним, что Акинфеев всю свою карьеру провел в ЦСКА. Голкипер защищает ворота «армейцев» с 2003 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года.

В минувшем сезоне РПЛ 37-летний вратарь сыграл 29 матчей и пропустил 27 мячей.