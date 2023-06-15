Мутко назвал футболиста РПЛ, игра которого его впечатлила

Экс-министр спорта России Виталий Мутко, который ранее занимал пост президента РФС, назвал футболиста, который его впечатлил больше всего в минувшем сезоне.

«Много интересных ребят есть, но хочется отметить Малкома - бразилец значительно прогрессирует. У «Зенита» лидеры очень высокого уровня», - передает слова Мутко издание «Чемпионат».

В минувшем сезоне Малком вместе с «Зенитом» стал чемпионом страны. Бразильский нападающий выиграл бомбардирскую гонку, отметившись 23 забитыми мячами в 27 проведенных поединках.

26-летний форвард выступает за питерцев с 2019 года, его трудовое соглашение рассчитано до 2027 года.