«Здоровья не хватает»: Хиддинк и Адвокат не приедут на ретро-матч

В четверг вечером состоится ретро-матч «Зенита» против сборной России. Матч приурочен к 15-летию значимых успехов команд. В 2008 году «Зенит» под руководством Дика Адвоката выиграл Кубок УЕФА, а сборная России под руководством Гуса Хиддинка стала бронзовым призёром чемпионата Европы.

Хиддинк и Адвокат не приедут на ретро-матч, о чём рассказал Максим Митрофанов, который работает на должности генерального секретаря Российского футбольного союза.

«Адвокат и Хиддинк хотели приехать, но нужно понимать, что они на 15 лет стали старше, поэтому им это особенно тяжело. Вот эти перелёты через Стамбул, здоровья не хватает», - сказал Митрофанов, чьи слова приводит ТАСС.

Не пропустите текстовую трансляцию ретро-матча «Зенит» (2008) – сборная России (2008).